Рэпер подарил своей маме на 80-летие чек на миллион долларов и Bentley

Американский рэпер, продюсер и дизайнер Дидди, чье настоящее имя Шон Комбс, сделал роскошные подарки своей матери на 80-летие. Как сообщает издание Page Six, музыкальный магнат устроил в честь Дженис Комбс праздничный обед, где вручил ей чек на миллион долларов. Старший сын Дидди, 27-летний Джастин, преподнес бабушке бриллиантовое колье. Но на этом сюрпризы для юбилярши не закончились.

После обеда рэпер вывел мать на улицу, где ее ждал новенький роскошный автомобиль Bentley. «Не могу поверить», — сказала шокированная Дженис. К автомобилю прилагался шофер. «Тебе нужно просто сказать ему, куда нужно ехать», — разъяснил любящий сын имениннице. Видео с праздника Шон Комбс опубликовал в соцсетях.

В один день с Дженис отпраздновали свой 14-летие дочки-двойняшки Дидди Джесси и Д’Лила. Отец не забыл и про них, устроив для девочек вечеринку на яхте. У Комбса всего шестеро детей от трех женщин. Официально в браке он ни разу не состоял.

51-летний Шон Комбс, который ранее использовал псевдонимы Пафф Дэдди и Пи Дидди, является одним из богатейших в мире хип-хоп исполнителем. Журнал Forbes оценивал его состояние в 2019 году в 740 миллионов долларов. Родился он в нью-йоркском районе Гарлем. Его мать, урожденная Дженис Смоллз, была моделью и помощницей учителя. Отец, Мелвин Эрл Комбс служил в ВВС США и был партнером осужденного наркоторговца Фрэнка Лукаса. В возрасте 33 лет Мелвин был застрелен в своей машине, когда его сыну было два года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что передумавшая разводиться рэперша Карди Би сделала мужу роскошный подарок и засняла реакцию на видео.

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