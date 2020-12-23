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Шоу-бизнес

Жена Олега Винника неожиданно покривлялась на сцене

14:06 23 декабря 2020
жена Винника Таюне

Олег Винник готовится к Новому году и записывает свои хиты. Он уверен, что новый 2021 год будет успешным, фантастическим, но не тихим. И зрители будут ходить на концерты.

Вместе с Винником всегда выступает его жена певица Таюне (Таисия Сватко). Недавно она переболела коронавирусом, но уже вернулась к работе.

Во время съемки произошел курьезный момент. Винник подошел к Таюне и сделал вид, как будто трет ей спину. При этом на лице у певца была «испуганная» гримаса. Окончилось все смехом Винника и самой Таюне, которая смешно передернулась.

Напомним, недавно жена Винника получила престижную награду — ее композиция «Бачу-бачу» признана лучшей песней года.

Фото Instagram/olegg.vynnyk

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