28.26 / 28.52 34.24 / 34.73
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Григорий Чапкис опубликовал селфи из больницы

15:16 23 декабря 2020
Григорий Чапкис

В среду, 23 декабря, известный украинский танцор и хореограф Григорий Чапкис, который попал в больницу с двусторонним воспалением легких, опубликовал в своем Instagram селфи из палаты.

90-летний Григорий Чапкис до сториз, сделанной из больницы, последний раз постил 17 октября. Ранее хореограф поделился, что находится не в лучшем психологическом состоянии, и у него появился страх смерти. При этом тесты не подтверждают наличие у пациента коронавируса COVID-19, но врачи допускают, что воспалительный процесс мог начаться либо из-за вируса, либо из-за возраста.

Напоминаем, что в сентябре 202 года Чапкис женился — уже в четвертый раз. Его супруге — 39 лет, она — собственница сети магазинов украшений.

Фото: Instagram Григория Чапкиса

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Кернес

В последний момент? Зеленский отказался приехать на похороны Кернеса

жена Винника Таюне

Жена Олега Винника неожиданно покривлялась на сцене

Ирина Шафирова

Обезображенное тело светской дивы нашли под домом в Москве

Лолита и Григорьев- Апполонов

«Похудела очень мощно!» Лолита поразила «иванушку»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер