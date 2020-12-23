Григорий Чапкис опубликовал селфи из больницы

В среду, 23 декабря, известный украинский танцор и хореограф Григорий Чапкис, который попал в больницу с двусторонним воспалением легких, опубликовал в своем Instagram селфи из палаты.

90-летний Григорий Чапкис до сториз, сделанной из больницы, последний раз постил 17 октября. Ранее хореограф поделился, что находится не в лучшем психологическом состоянии, и у него появился страх смерти. При этом тесты не подтверждают наличие у пациента коронавируса COVID-19, но врачи допускают, что воспалительный процесс мог начаться либо из-за вируса, либо из-за возраста.

Напоминаем, что в сентябре 202 года Чапкис женился — уже в четвертый раз. Его супруге — 39 лет, она — собственница сети магазинов украшений.

Фото: Instagram Григория Чапкиса

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