Похожая на Путина украинская актриса пожаловалась на «самый жесткий год»

Артистка и модель Алина Кошарная, не единожды обыгрывавшая свое сходство с российским президентом Владимиром Путиным, назвала уходящий год «самым жестоким годом» в ее жизни.

«Он реально перевернул меня с ног на голову, заставил работать над собой, почувствовать дно, посмотреть на себя со стороны и измениться во многом. Мое окружение, моя работа, мои взгляды — все начало меняться реально под бой курантов и первые секунды 2020, — пишет Алина в Instagram. — Странный, непонятный, жесткий год. Но я ему хочу сказать спасибо. Ведь благодаря этому „жеесткому“ я научилась очень многому. И, наконец-то, начала совершенствовать лично себя».

Кстати, в 2016 году Алина сыграла дочь Путина в «Лиге смеха» у Владимира Зеленского.

А вот предполагаемая внебрачная дочь Владимира Путина — дочь его давней знакомой Светланы Кривоногих Елизавета — выложила в сеть новое фото, на котором она в брендовых туфлях почему-то забралась на ванну. Видимо, хвасталась обновкой…

Фото Алины Кошарной из социальных сетей.

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