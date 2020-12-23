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Шоу-бизнес

«Как все начиналось»: Ирина Билык архивным снимком вызвала у поклонников приступ ностальгии

17:21 23 декабря 2020
Ирина Билык

Известная украинская певица Ирина Билык, недавно заявившая о переносе всех концертов, опубликовала в своем Instagram архивное черно-белое фото, напомнившее поклонникам о давно ушедших временах.

Фото юной Ирины Билык подписано «Ты помнишь, как всё начиналось?«

Этот снимок вызвал у фолловеров целую волну ностальгических воспоминаний.

«А у меня была кассета с Ириными песнями! И мы с подружкой у меня в комнате заслушали эту кассету до дыр! Ранние песни, почти все, знаю наизусть до сих пор!» — написала одна из поклонниц. «Наш первый танец на свадьбе был под песню ,,Я не успела тебе сказать. Так и поем уже 16-й год», — поделилась вторая.

Напоминаем, Ирина Билык начала торговать на рынке елками.

Фото: Instagram Ирины Билык

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