Популярная супермодель внезапно умерла в 50 лет

Популярная британская супермодель и аристократка Стелла Теннант внезапно умерла в возрасте 50 лет. Причина смерти не сообщается, однако полиция не считает ее обстоятельства подозрительными.



У модели осталось четверо детей в возрасте от 15 до 22 лет. Как сообщает издание Daily Mail, в августе Стелла рассталась со своим мужем-французом Давидом Ласнетом (остеопатом и бывшим фотографом) после 21 года брака.



Известная своей андрогинной внешностью Теннант была одной из самых ярких звезд британской индустрии моды. Пик ее карьеры пришелся на 1990-е годы. Она была одной из муз легендарного модельера Карла Лагерфельда. Стелла напоминала ему Коко Шанель. Теннат до последнего была востребована и выходила на подиум, несмотря на уже почтенный для модели возраст. В 2012 году она принимала участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне.

Родителям Стеллы принадлежит старинное имение в Шотландии. Ее отец Тобиас Теннант — сын барона Гленконнера, мать — леди Эмма Кэвендиш. Стелла приходилась внучкой Эндрю Кэвендишу, 11-му герцогу Девонширского, состоящему в дальнем родстве с британской королевой Елизаветой.

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