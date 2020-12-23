Нарушила традицию: звезда "Сватов" впервые показала мужа

Актриса Анна Кошмал, исполнительница роли Жени Ковалевой в сериале «Сваты», перестала секретничать в соцсетях и впервые опубликовала в Instagram фото с мужем. Анна и ее муж Иван 23 декабря празднуют третью годовщину в браке. В честь такого события Кошмал решила поступиться традициями и раскрыть немного подробностей о своей свадьбе.

Анне Кошмал 26 лет. О ее муже известно мало. Поклонникам актрисы удалось узнать лишь, что избранника Анны зовут Иван, а перед свадьбой пара длительное время жила гражданским браком. Фотографии со свадьбы, которые Кошмал публиковала ранее, позволяли рассмотреть невесту, но не жениха.

28 июня 2018 года у супругов родился сын Михаил. Анна публиковала фотографии малыша в Instagram, но так, чтобы в кадр не попало лицо ребенка.

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