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Никитюк с выпадающей из глубокого декольте грудью заинтриговала вопросом о "новогодних шариках"

20:28 23 декабря 2020
леся никитюк

Телеведущая Леся Никитюк в преддверии праздников озадачила подписчиков в Instagram провокационным вопросом по поводу новогодних шариков.

«Пластика или натюрель? Какие новогодние шарики предпочитают сейчас парни? Второго или четвертого размера?» — интересуется Леся.

Вопрос прозвучал двусмысленно, поскольку автор параллельно опубликовала свое фото в очень откровенном платье, почти не скрывающем грудь. Аудитория Леси согласилась, что «натюрель» лучше вне зависимости от того, какие именно «новогодние шары» имелись в виду.

Напомним, ранее Лесе Никитюк предложили поучаствовать в новом сезоне шоу «Холостячка».

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Никитюк с выпадающей из глубокого декольте грудью заинтриговала вопросом о "новогодних шариках"

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