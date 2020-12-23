Никитюк с выпадающей из глубокого декольте грудью заинтриговала вопросом о "новогодних шариках"
Телеведущая Леся Никитюк в преддверии праздников озадачила подписчиков в Instagram провокационным вопросом по поводу новогодних шариков.
«Пластика или натюрель? Какие новогодние шарики предпочитают сейчас парни? Второго или четвертого размера?» — интересуется Леся.
Вопрос прозвучал двусмысленно, поскольку автор параллельно опубликовала свое фото в очень откровенном платье, почти не скрывающем грудь. Аудитория Леси согласилась, что «натюрель» лучше вне зависимости от того, какие именно «новогодние шары» имелись в виду.
Напомним, ранее Лесе Никитюк предложили поучаствовать в новом сезоне шоу «Холостячка».1280
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