"Больше не носите кокошники": Полякова впечатлила фанов "образом из "Звездных войн"

Певица Оля Полякова удивила поклонников совершенно новым образом: без короны, глубоких декольте и радикально коротких юбок. Звезда решила попробовать себя в роли то ли автогонщицы, то ли героини космической саги.

Фанаты Поляковой согласились, что новый образ очень удачен. Олю сравнивают с персонажами «Звездных войн» и главной героиней фильма «Капитан Марвел».

Также поклонники рады, что стилисты убедили Олю отказаться от диадем, обручей, корон и прочих уже приевшихся украшений.



Фото polyakovamusic/Instagram



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