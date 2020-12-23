"Я понимаю, почему так бомбануло": "холостячка" Мишина ответила критикам

Многие их тех зрителей, кто следил за перипетиями шоу «Холостячка», остался в недоумении из-за выбора, сделанного главной героиней в финале. Со своей стороны актриса Ксения Мишина пытается оправдаться перед подписчиками в Instagram: выбирала сердцем и не гналась за материальными ценностями.

«Холостячка» признает, что у девушек часто встречается страх бедности и незащищенности, но Ксения считает неправильным решать эти проблемы за счет партнера.

«Я понимаю, почему так бомбануло. Многие увидели в одном из героев шанс! Многие так и писали: Ксюша, ты упустила свой шанс», — вспоминает Мишина. «Я не говорю, что плохо стремиться к материальной защищенности и благополучию, но не только за счет мужика же. У вас же еще есть вы!» — напоминает она.

«Девочки, я вам желаю: любите себя, уважайте, не ищите легких путей, а ищите способы развиваться, чтобы в момент, когда судьба подарит вам возможность выбора, вы имели возможность сделать его сердцем, а не на калькуляторе», — советует Мишина.

Напомним, выбирая в финале между двумя претендентами, Ксения заявила, что решать будет сердцем, а потому предпочла стабильности Алексея родственную душу в лице Александра.

Фото misha.k.ua/Instagram

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