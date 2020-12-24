«У вас и на лошадях можно!» Дети Аллы Пугачевой «включили Гончарука» в замке

Пародист Максим Галкин поделился забавным семейным видео. В замке где живет семейство Аллы Пугачевой, достаточно места, чтобы юные Гарик и Лиза могли кататься на электросамокате.

«А ты говорила: упадем, упадем», — смеется Гарри над сестрой, лихо рассекая по комнатам.

В Instagram фолловеры Галкина отметили, что в замке хватит места, не только для самокатов, но для конных соревнований.

Украинской аудитории трюки Гарика и Лизы напомнили еще одного известного самокатчика — экс-премьер-министра Алексея Гончарука, любившего приезжать на двухколесном друге в Кабмин и кататься по залам заседаний.

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