«Настоящий отец» второго ребенка Лободы устроил «бесстыжую» фотосессию

Танцовщик и модель Назар Грабар, задействованный в клипе певицы Светланы Лободы, а также, по слухам, возможный отец младшей дочери певицы, снялся в откровенной фотосессии. Грабар примерил на себя образ мастера единоборств, а поскольку съемка велась в полумраке в бликах красного света, то и псевдоним придумался тут же — Красный дракон.

Фотосессия получилась эмоциональной и яркой. Фотографу и модели удалось в полной мере передать красоту сильного тела.

Назару Грабару 28 лет. Он занимается танцами еще со школы, хорошо проявил себя на шоу «Танцуют все» и с тех пор снимается в музыкальных клипах. Одной из самых ярких работ стало видео «Твои глаза» на песню Светланы Лободы. Клип получился настолько страстным и чувственным, что певице пришлось объясниться по поводу своих отношений с молодым танцором.

1170

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter