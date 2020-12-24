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Шоу-бизнес

«Настоящий отец» второго ребенка Лободы устроил «бесстыжую» фотосессию

9:22 24 декабря 2020
назар грабар

Танцовщик и модель Назар Грабар, задействованный в клипе певицы Светланы Лободы, а также, по слухам, возможный отец младшей дочери певицы, снялся в откровенной фотосессии. Грабар примерил на себя образ мастера единоборств, а поскольку съемка велась в полумраке в бликах красного света, то и псевдоним придумался тут же — Красный дракон.

Фотосессия получилась эмоциональной и яркой. Фотографу и модели удалось в полной мере передать красоту сильного тела.

Назару Грабару 28 лет. Он занимается танцами еще со школы, хорошо проявил себя на шоу «Танцуют все» и с тех пор снимается в музыкальных клипах. Одной из самых ярких работ стало видео «Твои глаза» на песню Светланы Лободы. Клип получился настолько страстным и чувственным, что певице пришлось объясниться по поводу своих отношений с молодым танцором.

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