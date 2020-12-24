«Когда очень накосячил»: жена Джигана «отомстила» оступившемуся мужу

Рэперу Джигану (Денису Устименко-Вайнштейну) жена достойно отомстила за вскрывшиеся интрижки. Теперь лицо супруги Оксаны Самойловой преследует рэпера повсюду. Оксана смотрит с чехла телефона, с чашки и с постельного комплекта. Уехать из дома — тоже не выход, поскольку на дорожной сумке — Оксанин портрет.

Заподозрил неладное Джиган еще тогда, когда в доме появился подарочный бюкс внушительных размеров с огромным портретом супруги Оксаны. «Почему все боятся открывать мои подарки», — деланно удивлялась тогда Самойлова.

Друзья пары соглашаются, что такие презенты можно получить, только если очень провинился в уходящем году.

Напомним, паре Дениса и Оксаны предрекали развод в 2020 году. Самойлова даже подала заявление о расторжении брака, но потом передумала. Супруга рэпера оправдывается, что как для матери четырех детей развод будет слишком сильным ударом.

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