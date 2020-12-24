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Шоу-бизнес

Любовница Тарзана горько высмеяла африканское шоу Наташи Королевой

9:57 24 декабря 2020
Анастасия Шульженко

Актриса Анастасия Шульженко, которая стала причиной раздора в семье Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко (Тарзана) скептически отозвалась об участии певицы, побывавшей в Африке, в телепроекте «Племя».

«Опять бессонница! Всю ночь смотрела новый телепроект „Племя“. Смотрела и сердце кровью обливалось (хотя вы, наверное, как всегда не поверите), — пишет Шульженко в Instagram. — Однажды мы тоже пытались спасти наши отношения в диких условиях… И как бы нам не хотелось, как бы мы не старались сохранить нашу любовь, но к сожалению, ничего из этого не вышло… Вы уже смотрели „Племя“? Что думаете?».

Свой пост она иллюстрирует фотографией, снятой на берегу моря. На актрисе и ее спутнике — имитация нарядов первобытных людей.

Ранее сообщалось, что певица Наташа Королева отправилась «на острова», чтобы там «перезагрузиться», жила в племени Бома и даже приняла домашние роды. Позже оказалось, что «перезагрузка» оказалась съемкой нового телепроекта.

Фото Анастасии Шульженко из социальных сетей.

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