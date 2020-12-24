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Шоу-бизнес

«Две кикиморы!» Зрители отказались верить в примирение Любови Успенской и Ксении Собчак

10:15 24 декабря 2020
Успенская и Собчак

Певица Любовь Успенская выложила в сеть видео, на котором она обнимает телеведущую Собчак, с которой изрядно поскандалила на телевизионном шоу, и говорит, что они с Ксенией — не враги.

«Хочу пожелать вам оставить все обиды в уходящем году», — комментирует видео в Instagram Успенская.

В свою очередь Ксения Собчак подтверждает, что вражды нет, но добавляет, что она — журналист и просит не воспринимать ее программы как попытку задеть человека.

По словам Успенской, они впервые встретились с Собчак после скандала на шоу в феврале 2020 года. Тогда обсуждалась история дочки певицы Татьяны. Дискуссия получилась эмоциональной, Любовь Успенская разобиделась и ушла из студии.

Фолловеры, следившие за этой историей, скептически отнеслись к примирению, заметив, что неприязнь, которую испытывают друг к другу собеседницы, сильно ощущается.

Напомним, что Любовь Успенская и ее дочь враждуют и не общаются. Певица обижается на Татьяну и заявляет, что та оклеветала ее, обвинив в насилии.

В свою очередь дочь певицы продолжает обвинять мать и считает ее виноватой в буллинге в сети.

Фото — скриншот.

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