На фоне скандала с ванной Лободы ее экс-муж опубликовал забавное видео

Бывший муж певицы Светланы Лободы, команде которой организаторы «Золотого граммофона» недавно попеняли на плагиат с номером, где в качестве реквизита фигурировала ванна, как будто бы в насмешку разместил на своей страничке в соцсетях видео с певицей Глюкозой — в клипе тоже фигурирует ванна. Даже три.

Хореограф Андрей Царь в комментариях к клипу никак не упомянул о своей бывшей супруге.

Напомним, что Светлана Лобода устроила скандал на съемках вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» в Москве. Узнав, что номер другой певицы — Мари Краймбрери — сопровождается похожим реквизитом, а именно ванной на сцене, она обиделась и покинула съемочную площадку.

Позже танцовщица Елизавета Зворыгина заявила, что хореография номера Лободы была «слизана» с ее выступления — танец был поставлен несколько лет назад.

Фото Светланы Лободы из социальных сетей.

472

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter