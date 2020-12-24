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Шоу-бизнес

На фоне скандала с ванной Лободы ее экс-муж опубликовал забавное видео

11:53 24 декабря 2020
Светлана Лобода

Бывший муж певицы Светланы Лободы, команде которой организаторы «Золотого граммофона» недавно попеняли на плагиат с номером, где в качестве реквизита фигурировала ванна, как будто бы в насмешку разместил на своей страничке в соцсетях видео с певицей Глюкозой — в клипе тоже фигурирует ванна. Даже три.

Хореограф Андрей Царь в комментариях к клипу никак не упомянул о своей бывшей супруге.

Напомним, что Светлана Лобода устроила скандал на съемках вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» в Москве. Узнав, что номер другой певицы — Мари Краймбрери — сопровождается похожим реквизитом, а именно ванной на сцене, она обиделась и покинула съемочную площадку.

Позже танцовщица Елизавета Зворыгина заявила, что хореография номера Лободы была «слизана» с ее выступления — танец был поставлен несколько лет назад.

Фото Светланы Лободы из социальных сетей.

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