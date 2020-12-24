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Шоу-бизнес

«И умру позже тебя!» Лепс напугал Баскова

11:57 24 декабря 2020
басков лепс

Новый выпуск шоу Андрея Малахова на ТВ отметился курьезным спором между певцами Григорием Лепсом и Николаем Басковым. Несмотря на атмосферу праздника, 58-летний Лепс и 44-летний Басков задумались о продолжительности жизни.

— Послушай, ты появился раньше меня…, — начал издалека Басков.
— И умру позже тебя, поверь мне, — парировал Лепс.
— Григорий, бросьте пить эти таблетки, — оставил за собой последнее слово Басков.

Напомним, звезды за время карантина и отсутствия концертов успели сильно измениться. Так, Басков похудел и прошел ряд косметологических процедур. Лепс, перенеся две операции на голосовых связках, похоже, еще не в полной мере восстановил голос.

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