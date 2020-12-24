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Шоу-бизнес

«Хорошо хоть не мочу»: ведущая Елена Малышева устроила публичный анализ певцу Глызину

12:47 24 декабря 2020
глызин и малышева

Российский певец Алексей Глызин успел пожалеть, что согласился участвовать в предновогоднем выпуске программы «Жить здорово!» с Еленой Малышевой. Не особо смущаясь зрителей, эксцентричная ведущая решила взять у артиста кровь на анализ, чтобы проиллюстрировать какой-то из своих тезисов.

Впрочем, Глызин даже в такой ситуации нашел позитив. «Затейница, хорошо хоть мочу сдавать не заставила, а то как-то бы неудобно вышло», — пошутил он.

Напомним, ранее Малышева в своей программе решила доказать, что умеет ставить диагноз по анализу соплей. А до этого ведущую высмеяли за попытку продемонстрировать лечебную гимнастику.

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