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Не смешно: юмориста Петросяна внесли в "черный" список неплательщиков налогов

2:30 25 декабря 2020
Евгений Петросян

Российский юморист Евгений Петросян попал в очень не смешную ситуацию — он оказался в «черный списках» налговиков.

Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», Петросян задолжал за квартиру в Москве 418 тысяч рублей: «Это — налог за прошлый год на один-единственный объект недвижимости. Сколько же стоит квартира с такими налогами?»

Напомним, что недавно Евгений Петросян был вынужден извиняться за свои слова о мучительной смерти актера Армена Джигарханяна. Слова юмориста сильно возмутили родных умершего артиста. Петросян же сказал, что в интервью журналисту он соглашался говорить исключительно о творчестве, но злые люди спровоцировали его на откровения.

«Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как и в каком состоянии?! Нет, вы не знаете! Он сгнил, лежа в постели! Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях» — именно эти слова Петросяна стали причиной возмущения родных Армена Джигарханяна.

Фото — скриншот. Видео размещено на страничке Евгения Петросяна в соцсеятх.

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