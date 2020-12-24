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Шоу-бизнес

"Повзрослев, я осознал ошибку": Галкин рассказал о несбывшейся детской мечте

16:59 24 декабря 2020
Максим Галкин

Максим Галкин продолжает зарабатывать рекламой в своем Instagram — на сей раз он рассказал о выгодных условиях своего банка. А началась реклама с трогательной истории из детства шоумена.

По его словам, в детстве он просто бредил новеньким велосипедом и поэтому начал копить карманные деньги, чтобы сделать себе подарок к Новому году. Но к тому времени, когда нужная сумма наконец была собрана, велосипед уже стоил дороже.

«Только повзрослев, я осознал свою ошибку и усвоил простое правило: любые накопления должны не только надежно храниться, но и приумножаться. Поэтому теперь для реализации новых желаний я кладу деньги в банк под процент, чего и вам советую», — написал Галкин, проиллюстрировав совет новогодним фото с детьми.

Ранее юморист похвалился огромными хоромами, в которых Гарри и Лиза могут кататься на электросамокате.

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