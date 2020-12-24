Звезда "Лиги смеха" Ткач втянул живот и удивил сеть "сиськами"

Известный комик Юрий Ткач, который примерил на себя роль Санта Клауса и президента Украины, продемонстрировал отличную форму перед длительными новогодними праздниками.

Фото комик «Лиги смеха» и «Вечернего квартала» выложил в Instagram, отметив, что в помещении холодно.

Однако пользователи сети заметили, что втянутый живот «компенсировался» довольно видимой грудью, которую они назвали «сиськами».

«О, Боже, какой мужчина. Что холодно, да?», «Я думал это функция доступна только женским сосочкам», «Ухх сразу на обложку ПлейГерла», — пишут пользователи.

«Где-то убыло, а где-то прибыло», — констатировала annazhdanei.

Справедливости ради, комик нередко примеряет на себя женские образы и это выглядит по-настоящему смешно.

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