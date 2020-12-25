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Шоу-бизнес

«Как коньяк»: Леонид Агутин поразил переменой во внешности

8:00 25 декабря 2020
Леонид Агутин

Российский певец Леонид Агутин сравнил свою внешность в молодости и сейчас. Коллаж из двух фото разных времен он разместил в Instagram.

Пост Леонида Агутина «Тогда и сейчас» быстро собрал десятки тысяч лайков. Многие подписчики высказались восторженно, утверждая, что с годами певец стал еще харизматичней. Но есть и те, кто считает, что ранний образ музыканта был более впечатляющим.

«Да, Леонид, вы с годами становитесь лучше, как хороший коньяк. Но мое поколение девчонок полюбило того «босоногого мальчика», который превратился в «обутого мачо», — прокомментировала одна из подписчиц.

Ранее Леонид Агутин обнародовал свое раритетное фото с Владимиром Зеленским — оно буквально взорвало сеть, получив неожиданные комментарии.

Фото: Instagram Леонида Агутина

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