Ани Лорак спровоцировала Сергея Лазарева на мат

Певица Ани Лорак анонсировала праздничные новогодние выступления. Об этом она написала в своем Instagram.

«Новый год уже близко! Вас ждет множество праздничных выступлений! Хотим радовать вас и дарить яркие эмоции!», — написала Ани Лорак.

Это вызвало восторг у фолловеров: «Очень ждем новогодние выступления, Каролина», «Спасибо, за ваш труд! Обязательно будем смотреть все-все ваши выступления!», «Самая яркая и сияющая наша звездочка. Каролиночка, вы настоящая Дива! Красавица, умница и большой талант! Браво!«

Отметился в комментариях также певец и актер Сергей Лазарев, который выразил эмоции нецензурным словом:

Ранее Сергей Лазарев оригинальным способом поддержал оскандалившегося футболиста российской сборной Артема Дзюбу.

Фото: Instagram Ани Лорак

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