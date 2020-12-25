Ани Лорак спровоцировала Сергея Лазарева на мат
Певица Ани Лорак анонсировала праздничные новогодние выступления. Об этом она написала в своем Instagram.
«Новый год уже близко! Вас ждет множество праздничных выступлений! Хотим радовать вас и дарить яркие эмоции!», — написала Ани Лорак.
Это вызвало восторг у фолловеров: «Очень ждем новогодние выступления, Каролина», «Спасибо, за ваш труд! Обязательно будем смотреть все-все ваши выступления!», «Самая яркая и сияющая наша звездочка. Каролиночка, вы настоящая Дива! Красавица, умница и большой талант! Браво!«
Отметился в комментариях также певец и актер Сергей Лазарев, который выразил эмоции нецензурным словом:
Ранее Сергей Лазарев оригинальным способом поддержал оскандалившегося футболиста российской сборной Артема Дзюбу.
Фото: Instagram Ани Лорак1034
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