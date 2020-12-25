28.17 / 28.40 34.17 / 34.56
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Мне плевать»: Анастасия Приходько оголилась назло ненавистникам

9:52 25 декабря 2020
Анастасия Приходько

Певица Анастасия Приходько назло критикам выложила в соцсети откровенное фото в ванной с «оголенной половинкой попы, которая как бы намекает», что ей «плевать на мнение хейтеров и неудадчников».

Этой фотографией в Instagram певица проиллюстрировала пост, не подводящий итоги уходящего года, а описывающий его. «Думала ли я, сидя за новогодним столом и радуясь новому 2020-му, что он будет таким „насыщенным“? Нет! Однозначно!» — пишет Анастасия и вспоминает, что планировала отдохнуть, начать готовить новые клипы, заниматься детьми, однако многие планы перечеркнула пандемия.

«И вот декабрь… Я сижу и думаю о том, что на март у меня те же планы, что и на 2020! Сбудутся ли они, я не знаю. Но, я все же буду ждать окончания карантина и начинать работать! Причем тут это фото, спросите вы? Резюмирую кратко свой итог! Это фото, а точнее моя оголенная половинка попы, как бы намекает: мне плевать на мнение хейтеров и неудачников, которые, могут только выливать своя яд, обсуждая чужую жизнь. Народ, работайте над собой! Поступайте так, как считаете со своей жизнью, разгребайте свои завалы. И да будет вам счастье в новом 2021!» — пишет Приходько.

Ранее певица публиковала откровенное фото, упомянув о «магии сись» — на нем грудь Анастасии была прикрыта лишь ломтиками арбуза.

Фото Анастасии Приходько из социальных сетей.

155

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Двойник королевы на столе

Королева Елизавета шокировала зрителей, станцевав на столе во время рождественской речи – но все разъяснилось

Анастасия Приходько

«Мне плевать»: Анастасия Приходько оголилась назло ненавистникам

Оксана Марченко

Оксана Марченко показалась девочкой на фоне невестки

Ани Лорак

Ани Лорак спровоцировала Сергея Лазарева на мат

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер