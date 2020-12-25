«Мне плевать»: Анастасия Приходько оголилась назло ненавистникам

Певица Анастасия Приходько назло критикам выложила в соцсети откровенное фото в ванной с «оголенной половинкой попы, которая как бы намекает», что ей «плевать на мнение хейтеров и неудадчников».

Этой фотографией в Instagram певица проиллюстрировала пост, не подводящий итоги уходящего года, а описывающий его. «Думала ли я, сидя за новогодним столом и радуясь новому 2020-му, что он будет таким „насыщенным“? Нет! Однозначно!» — пишет Анастасия и вспоминает, что планировала отдохнуть, начать готовить новые клипы, заниматься детьми, однако многие планы перечеркнула пандемия.

«И вот декабрь… Я сижу и думаю о том, что на март у меня те же планы, что и на 2020! Сбудутся ли они, я не знаю. Но, я все же буду ждать окончания карантина и начинать работать! Причем тут это фото, спросите вы? Резюмирую кратко свой итог! Это фото, а точнее моя оголенная половинка попы, как бы намекает: мне плевать на мнение хейтеров и неудачников, которые, могут только выливать своя яд, обсуждая чужую жизнь. Народ, работайте над собой! Поступайте так, как считаете со своей жизнью, разгребайте свои завалы. И да будет вам счастье в новом 2021!» — пишет Приходько.

Ранее певица публиковала откровенное фото, упомянув о «магии сись» — на нем грудь Анастасии была прикрыта лишь ломтиками арбуза.

Фото Анастасии Приходько из социальных сетей.

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