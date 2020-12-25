«Ооо, охладила мне…» Женатый Олег Винник устроил флирт с актрисой-моделью

Популярный певец Олег Винник, супруга которого Таисия Сватко (Таюне) в обтягивающем кожаном костюме недавно восхитила поклонников, пофлиртовал с ведущей «Пора домой шоу» на Русском радио Украина Лерой Товстолес.

Так, в эфире радио Винник прижал руку ведущей к своему лицу, спев при этом: «А твоя краса охолодила мені… ой. глаза…»

Телеведущая, которая в Instagram называет себя «Товстолес Лера — Жена миллионера», не только ведет шоу, но и выступает в «Женском квартале». Она — актриса и модель.

Напомним, что недавно Олег Винник порадовал поклонников селфи, признавшись, что ранее не умел делать такие фото, однако специально ко Дню Святого Николая научился. «А ти, Святий Миколай, на святвечір завітай! Всім нам маски познімай! Миром, щастям привітай! Зі Святом, любі!», — поздравил украинцев Винник.

Фото Олега Винника из соцсетей.

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