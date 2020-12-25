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Шоу-бизнес

MARUV решилась на совсем откровенное фото

2:33 26 декабря 2020
MARUV

Певица MARUV (Анна Корсун), которая постоянно эпатирует публику своими нарядами, сделала селфи в вызывающем костюме.

В сториз в своем Instagram она выложила фото, на котором позирует в откровенном, скажем так, купальнике. Часть купальника, похоже, сделана из латекса, другие фрагменты — из прозрачного материала, практически не скрывающего грудь певицы.

Также на MARUV надеты длинные перчатки и чулки в тон купальнику.

Напомним, что летом этого года MARUV выпустила клип на песню I Want You, записанную совместно с музыкантом Boosin. Клип получился откровенным — в нем присутствуют провокационные сексуальные сцены, да и сам наряд певицы мало что скрывает.

А недавно Анна Корсун предстала перед поклонниками в новом образе — она изменила прическу и цвет волос, став шатенкой. Фолловеры обратили внимание, что изменив стиль, певица стала напоминать Аллу Пугачеву.

Фото Анны Корсун из социальных сетей.

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MARUV решилась на совсем откровенное фото

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