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Шоу-бизнес

Мила Кузнецова нашла новогоднее применение самой большой в Украине груди

17:36 25 декабря 2020
Мила Кузнецова нашла «новогоднее» применение самой большой в Украине груди

Установившая в 2020 году новый национальный рекорд в номинации «Самая большая женская натуральная грудь» модель и блогер Мила Кузнецова оригинально поздравила подписчиков в Instagram с Рождеством.

Она поставила на свою женскую гордость 13-го размера баночку праздничного лакомства — черной икры — и пожелала всем светлого и позитивного настроения.

За три часа под ее постом появилось свыше 3 тысяч «лайков», всего же на страницу девушки подписаны 693 тысячи пользователей сети.

Напомним, неделей ранее другая украинская модель и актриса — Даша Астафьева — показала свою грудь на фото из японского ресторана.

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