Ранчо Майкла Джексона «Неверленд» продали «за бесценок» – почти в пять раз дешевле начальной цены

Знаменитое ранчо «Неверленд» американского певца Майкла Джексона, скончавшегося в 2009 году, наконец продали. Его приобрел миллиардер Рон Беркл, который в 2000-е годы консультировал певца по вопросам урегулирования его долгов и считался другом семьи Джексонов. Беркл уплатил за имение 22 миллиона долларов. Как сообщает The Wall Street Journal, пять лет назад оно было выставлено на продажу по цене почти в пять раз дороже — 100 миллионов долларов.

На ранчо, которое расположено близ города Санта-Барбара в Калифорнии, помимо основного особняка имеется еще дом с бассейном и отдельное здание, где находится кинотеатр на 50 мест и танцевальная студия. На территории поместья, примерно в пять раз превышающей размер княжества Монако, есть также тематический парк, зоопарк и миниатюрная железная дорога.

Ранчо получило свое название в честь сказочной страны, где жил Питер Пэн — мальчик, который не хотел взрослеть.

В марте 2008 года Майкл Джексон из-за финансовых трудностей вынужден был переоформить поместье на имя компании Colony Capital LLC (хозяином которой является близкий к семье Джексонов миллиардер Томас Барак). Позднее Colony Capital LLC перекупила закладные на поместье на общую сумму 24,5 миллиона долларов у предыдущего владельца. Вход на эту территорию был полностью закрыт, и бывшее поместье короля поп-музыки пришло в упадок.

Сам Джексон говорил, что никогда не вернется в имение — после того, как его обвинили в том, что он совратил там несовершеннолетнего мальчика.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын Майкла Джексона привел в магазин игрушек 25 детей и разрешил брать все, что хочется.

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