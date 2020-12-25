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Торчащие из ванны ноги Леси Никитюк пожелали украинцам "кайфовой пятницы"

18:49 25 декабря 2020
Торчащие из ванны ноги Леси Никитюк пожелали украинцам «кайфовой пятницы»

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая накануне продемонстрировала глубокое декольте с «выпадающей» грудью, устроила себе пенные спа-процедуры.

В сети она опубликовала свое фото в ванной комнате, причем в кадре видны только шикарные ноги Никитюк, а на бортике ванны присутствуют бокал с игристым вином, жемчужные бусы и розовая резиновая уточка.

«Кайфовой пятницы всем», — подписала фото ведущая «Ле-Маршрутки».

Подписчики девушки с восторгом отозвались и об интерьере, и о длинных ножках своей любимицы.

Напомним, ранее видео занятий Никитюк на тренажере вызвало неожиданные ассоциации с… Олегом Винником.

Фото Instagram Леси Никитюк

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