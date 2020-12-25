Вспомните, как держать ручку: Андре Тан подсказал идеи подарков на Новый год

Известный украинский дизайнер и модельер Андре Тан подготовил своим подписчикам в Instagram неожиданный подарок — он решил дать квалифицированные советы по подбору новогодних подарков близким и себе.

Так, подарок любимому человеку он советует сопроводить письмом — благодарностью за прошедший год и теплые моменты, которые он вам подарил. Однако для этого придется вспомнить, как держать ручку, отмечает модельер.

Родителям, по мнению Тана, можно подарить новогодний стол с доставкой на дом, тогда им не придется стоять у плиты несколько часов.

Лучшим подарком ребенку, который запомнится надолго, станет не AppleWatch или селфи-палка, о которых торочит ваше чадо, ведь уже через месяц это явно будет валяться где-то в шкафу.

«Как насчет фейерверка? Запустите его вместе», — рекомендует дизайнер.

Друзьям наверняка понравится поход в СПА, стоун-массаж или урок молекулярной кухни. Все это, отмечает Тан, как минимум даст возможность залить новую фоточку в сторис.

Достойным подарком партнеру по бизнесу будет годовая подписка на украинскую версию Forbes, который будет «гордо красоваться наверху метровой стопки ранее подаренных блокнотов».

Напомним, ранее житель Ростова-на-Дону продемонстрировал, как можно без особых усилий раздобыть подарок к Новому году. Мужчина пришел в магазин с маленьким сыном и отпустил того погулять по торговому заведению. Пока малыш отвлекал внимание, отец разбил стекло игрового автомата и извлек оттуда огромного плюшевого медведя.



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