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Шоу-бизнес

"Чем-то похож на ведьмака": Тарас Цимбалюк впечатлил неожиданным образом

20:11 25 декабря 2020
Тарас Цимбалюк

Украинский актер Тарас Цимбалюк, который восстанавливается после изнурительных репетиций на проекте «Танці з зірками», попробовал себя в роли героя комиксов Marvel.

Фото в гриме, который изменил его почти до неузнаваемости, актер опубликовал в Instagram, признавшись, что его всегда интересовала тема проектов от Marvel.

«Особенно этот интерес усилила любовь к профессии и интерес к спорту. Большинство персонажей этих комиксов в прекрасной физической форме, наделенные какими-то сверхспособностями», — признался актер.

В комментариях одни фанаты Цимбалюка сочли, что он очень похож на Ведьмака, а другие — что ему подойдут брутальные образы Бетмена или Аквамена.

Однако в итоге все выразили восхищение мастерством фотографа.

Напомним, в начале декабря Цимбалюк попробовал себя в качестве героя кровавого клипа российской группы «Ленинград».

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