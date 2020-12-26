«Пришел за искренней любовью»: стало известно имя нового главного героя шоу «Холостяк-11»
Главным героем нового 11 сезона шоу «Холостяк» стал 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако. Об этом сообщает пресс-служба канала СТБ.
Михаил Заливако — основатель и учредитель международной логистической кампании.
«Я не представляю своей жизни без бизнеса. Он дает мне уверенность и закаляет мой характер. А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности», — говорит главный герой 11 сезона реалити.
В его важное место занимает также спорт. Он занимается в зале, любит экстрим и горы, совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.
Но Михаил утверждает, что в его жизни не хватает самого главного — настоящей любви.
«На проект „Холостяк“ я пришел за искренней любовью. Той настоящей, за которой все гоняются, но не все могут ее найти. И я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком», — сказал Заливако.
Премьера 11 сезона романтического реалити «Холостяк» состоится весной 2021 года. Вести проекта «Холостяк-11» будет Григорий Решетник.
Ранее сообщалось, в следующий сезон «Холостячки» предлагают взять Лесю Никитюк и Тину Кароль.
Фото: СТБ194
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