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Шоу-бизнес

Развод был неспроста? Известный актер сознался в тайном романе с Асмус

10:59 26 декабря 2020
Гаврилов и Асмус

Звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов сознался, что у него был тайный роман с актрисой Кристиной Асмус. Об этом он сообщает РенТВ.

Гаврилов только спустя длительное время после окончания отношений с женой Гарика Харламова решился рассказать о них

Выяснилось, что Кристина обратила на Алексея внимание, когда тот находился на пике популярности благодаря своей роли. Первое знакомство произошло еще 10 лет назад: соединению душ поспособствовали находящиеся рядом площадки двух сериалов.

«В какой-то момент мы стали часто пересекаться на обеденных перерывах, возвращаться вместе со съемок, разговаривать и поддерживать друг друга. И вот эта дружба переросла в личные взаимоотношения. Долгое время никто даже не знал, что у нас какие-то чувства. Мы встречались после съемок, а на площадке вели себя так как будто между нами ничего нет», — рассказал Гаврилов в программе «Лучше правду».

По его словам, активный карьерный рост Гаврилов помешал истории перерасти во что-то большее,.

«Кристина — актриса-актриса. Я в какой-то момент перестал понимать, где человек, а где образ. Она, правда, очень талантливая, настолько вживается в свою актерскую историю, что где-то ее переносит в жизнь. Когда у нас были отношения, я честно не понимал с кем я», — поделился Гаврилов.

Сейчас и Гаврилов, и Асмус свободны, но они не встречаются.

Напоминаем, Харламов и Асмус расстались после восьми лет брака.

Фото из соцсетей

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