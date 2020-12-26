Внезапно стало плохо: вдову Табакова экстренно госпитализировали

Вдове актера и режиссера Олега Табакова Марине Зудиной 26 декабря стало плохо. Она сама вызвала скорую помощь и после осмотра врачами была экстренно госпитализирована, передает Telegram-канал 112.

Так, по информации источника канала, актрису отвезли в московскую клинику с проблемами головного мозга. Предварительный диагноз — вертебро-базилярная недостаточность, обратимое нарушение функций мозга, которое может быть вызвано уменьшением кровоснабжения.

Сейчас ее состоянием занимаются медики и, возможно, артистке придется провести в больнице несколько дней.

Напомним, Марина Зудина и Олег Табаков поженились в 1995 году. У пары родились двое детей — Павел и Мария. В законном браке супруги прожили 23 года, однако первое время Марина была вынуждена довольствоваться лишь ролью любовницы.

Как писали «ФАКТЫ», ранее вдова Табакова впервые раскрыла настоящую причину его смерти. Она считает, что здоровье покойного мужа подкосила грандиозная банковская афера.

Фото: Telegram-канал 112

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