Ничего не изменить: Гарик Харламов рассказал, зачем сделал обрезание

Российский шоумен Гарик Харламов сделал пикантные признания, беседуя с юмористом Азаматом Мусагалиевым. Об этом сообщает МК.

Гарик Харламов сказал, что ему в подростковом возрасте сделали обрезание.

«Это для эстетики. Мне 14 лет было. На операции настоял отец», — объяснил он.

Харламов также рассказал об ощущениях от геморроя.

«Эту болезнь назвали четко, она такая и есть. Это реальный гемор! Как это проявляется? Ездишь такой на машине, слушаешь музыку, все хорошо, а потом думаешь: «Что у тебя в том самом месте?» — сказал шоумен.

Он признался, что когда боль стала невыносимой, пришлось обратиться к медикам.

«Сидеть невозможно, стоять невозможно, ничего невозможно. В какой-то момент ты звонишь доктору, приезжаешь к нему, он говорит, что нужна операция», — поделился Харламов.

Из-за неправильного питания у Харламова также возникла мочекаменная болезнь — однажды он от боли катался по полу казино в одних трусах, пришлось вызывать скорую.

Ранее сообщалось о разводе Харламова и Асмус — он произошел после восьми лет супружеской жизни.

Фото: Instagram garikkharlamov

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