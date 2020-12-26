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Шоу-бизнес

"Любовь слепа": певица Монеточка вышла замуж

15:21 26 декабря 2020
монеточка

Российская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) 26 декабря вышла замуж. Судя по фото в Instagram, пара не устраивала праздничную церемонию, не выбирала костюм и белое платье, а просто зарегистрировала брак в неформальной обстановке.

Своего избранника Лиза не называет, но подписчики Монеточки уверены, что ее мужем стал продюсер Виктор Исаев.

На обручальных кольцах, которые Елизавета продемонстрировала в Instagram, есть примечательная гравировка на английском. Пара решила выбрать своим семейным девизом фразу «Любовь слепа».

Романтические отношения с Исаевым Лиза подтвердила в октябре 2020 года. До этого Монеточка рассказывала, что с продюсером ее связывают профессиональные отношения, переросшие в дружбу.

Ранее певица рассказывала в интервью, что собиралась выйти замуж за блогера Егора Лоскутова. Ту свадьбу пришлось отменить. Когда дело дошло до подготовки к торжеству, Лиза почувствовала, что к серьезным отношениям пока не готова. «Меня все это напрягает», — признавалась она.

Напомним, в 2020 году официально оформили брак и другие звезды. «Папина дочка» Елизавета Арзамасова вышла замуж за хореографа Илью Авербуха. А певица Кети Топурия стала женой бизнесмена Льва Деньгова.

Фото monetochkaliska/Instagram

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