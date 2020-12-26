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Шоу-бизнес

Опасные хвостатые: Влад Яма рассказал, чего боится больше всего на свете

15:54 26 декабря 2020
Влад Яма

Известный хореограф, судья «Танців з зірками» Влад Яма признался, что боится кошек. Об этом он сообщил в эфире игрового шоу «Хто зверху?» на Новом канале.

«Я боюсь кошек», — заявил он.

Оппонентка Влада в баттле интересных фактов Леся Никитюк предположила, что именно это могло стать причиной их конфликта на известном танцевальном шоу. Мол, она — Кот по восточному гороскопу, а Влад боится этих животных.

«Все началось с того, что в детстве на меня напала кошка. Она прыгнула на меня, потом пробежала по всему телу и сильно поцарапали. После того это случалось еще несколько раз», — рассказал Влад Яма.

Он признался, что не мог договорится с пушистыми животными и во взрослой жизни.

«Однажды, когда только приехал в Киев, я снял комнату. Заплатил уже за два месяца, поселился. Вдруг ночью узнал, что у хозяйки есть кошка. Она сначала пыталась попасть в мою комнату, а на следующий день поцарапала свою же хозяйку. После этой ситуации я сразу съехал…» — вспоминает хореограф.

Как писали «ФАКТЫ», недавно стало известно, что Влад Яма осуществил свою мечту. С женой Лилианой и сыном Леоном они переехали в просторный, двухэтажный особняк за городом. Современный дом выполнен в стиле лофт. Каждую деталь интерьера и декор Влад и Лилиана продумывали с дизайнером.

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