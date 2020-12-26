Без Позитива, но с позитивом: Дорофеева прокомментировала свою победу в престижной музыкальной премии

После закрытия проекта «Время и Стекло», расставания с Позитивом и начала сольной карьеры певица Надя Дорофеева удостоилась первой премии. На конкурсе Elle Style Awards Дорофееву признали самой успешной исполнительницей года. Она победила в номинации «Музыкальный проект».

«Год был очень трудным, сложным. Но для всех из нас это был год внутренних открытий. Для меня это год, когда начался мой сольный проект», — напомнила Дорофеева на церемонии награждения.

«Эта награда для меня — подтверждение, что я делаю все правильно», — подытожила певица.

Поклонники Надежды признаются, что верят в большое будущее проекта «Dorofeeva». «Ты — стимул веры к лучшему, ты сильно вдохновляешь», «Вы своей музыкой наполнили мою жизнь кислородом», «Наша Дорофеева выросла», «Поздравляю с первой премией. Дальше — только больше», — желают певице.

Напомним, после прощального тура в качестве солистки «Время и Стекло» Дорофеева записала премьерный сольный трек «Горит» (Gorit), собрала с первым клипом 10 миллионов просмотров и заняла первое место в чарте Itunes. Также певица радикально сменила имидж и перекрасилась в платиновую блондинку.

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