Оставил без гроша: бывший муж засудил "копию Заворотнюк"

Российская пиарщица и блогер Виктория Ворожбит, известная феноменальной схожестью с актрисой Анастасией Заворотнюк, уже два года не может поделить имущество с бывшим супругом, медиамагнатом Виктором Сухановым. Как сообщает kp.ru, наконец закончился суд по особняку во Владивостоке, взятому парой в кредит. Суд заставил Ворожбит выплатить 180 тыс. рублей в пользу бывшего супруга.

Заседание проходило без участия Ворожбит и ее представителей, но это Виктории не помогло. Долг будет взыскан принудительно, Ворожбит уже внесена в «черный список» судебных приставов.

«Двойник Заворотнюк» стала широко известной, когда обнаружилась романтическая связь Виктории с актером Сергеем Жигуновым. Тогда звучали предположения, что Ворожбит сознательно копирует Заворотнюк, и это действует притягательно для Жигунова. Сама Виктория схожесть с «няней Викой» отрицает.

С мужем Виктория развелась в 2018 году, но пара пока так и не смогла поделить совместно нажитое имущество стоимостью около 60 млн рублей и доли в двух десятках компаний. Пока завершился лишь спор по взятому в кредит особняку во Владивостоке. Чтобы расплатиться за дом, супруги взяли кредит на 6 млн рублей. После развода в особняке остался жить Виктор, а параллельно решил еще и взыскать 3 млн. рублей с бывшей жены.

Фото vikavorozhbit/Instagram

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