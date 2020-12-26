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Шоу-бизнес

"Не заправляйте дизелем Ferrari": Седокова показала роскошные бедра, рассказывая о похудении

18:49 26 декабря 2020
анна седокова

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова поделилась с подписчиками в Instagram, как избавилась от лишнего веса. Певица признает, что проблемы с метаболизмом начались после рождения третьего ребенка. А вернуться в форму помогли простые принципы в питании.

Анна уже сбросила четыре килограмма, просто отказавшись от «подъедания» за домашними, заедания стрессов и не искушая себя вредными продуктами.

«Организм не мусорка, и туда не нужно кидать все, что осталось на столе, или то, что не доел. Абсолютно каждый продукт, который ты съедаешь, это топливо твоей машины, твоего тела. Ты же не станешь Ferrari заправлять дизелем или 95? Тогда почему ты так себя… Изучайте то, что вы едите. Это и есть вы», — советует Седокова.

седокова

Также Анна советует не идти по пути жестких запретов, а практиковать, например, интервальное голодание: «Представьте, что запретов на еду нет, но едим в определенное время. И когда ты столько терпел, то уже испортить все не хочется. Появляется ценность того что есть!».

Еще одна хорошая рекомендация от Седоковой — просто не держать в доме вредных продуктов. «Прекратила себя искушать. Раньше заказываю продукты и беру как бы для детей пирожки… Сейчас я заказываю только полезные продукты», — объяснила певица.

Если еще в сентябре подписчики Седоковой упрекали ее за лишний вес, то теперь Анну хвалят за красивую фигуру.

Напомним, ранее Санта Димопулос рассказала, как сбросила 8 килограммов за время участия в проекте «Танці з зірками».

Фото annasedokova/nstagram

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