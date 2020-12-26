Неужели утонул? Вера Брежнева озадачила поклонников фото из аквапарка

Певица Вера Брежнева предложила своим подписчикам в Instagram фотозагадку. Вера показала, как отдыхает вместе с младшей дочерью Сарой в аквапарке, и предложила отгадать, почему за неделю мама с дочкой смогли сделать только один снимок.

«Мы вернулись в зиму, неделя пробежала очень быстро… И за это время есть только одна фотка. Кто угадает, почему?» — интересуется Вера.

Подписчики Брежневой предлагали много разных вариантов ответов: смешных и серьезных, банальных и полных конспирологии.

Большинство согласилось, что возможно, самый простой вариант и есть правильный: Вера и Сара утопили телефон.

Позже Брежнева опубликовала правильный ответ: на фото просто не было времени.

Обсуждая фотозагадку, комментаторы не могли не отметить, насколько похожи дочка и мама. Сара из девочки-подростка превращается в настоящую красавицу.

Напомним, Саре Киперман 11 лет, но на фото с дня рождения она поразила своей взрослостью.

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