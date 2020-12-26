«Ералаш» на грани провала: популярный детский киножурнал могут вскоре закрыть

Детский юмористический киножурнал «Ералаш», выпускавшийся с 1974 года, может прекратить существование. Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский в интервью Sobesednik.ru признал, что его детище стало неинтересно российскому Минкультуры и осталось без финансирования.

«Какая-то боязнь у меня существует, работать стало тяжело. Министерство культуры лишило нас финансирования. Я понимаю, почему мне на „Ералаш“ не дают денег: потому что негодуют мои коллеги», — объясняет режиссер.

Грачевский не исключает вариант, что его вынудят продать проект. Есть шанс, что создатель «Ералаша» при этом не останется не у дел, но возможно и менее радостное развитие событий.

«Предложения купить у меня «Ералаш» возникают периодически… Лет пятнадцать назад я их даже не принимал. У меня была злоба, обида какая-то: с чего это я должен продавать мое любимое дело?! Сегодня есть экономические формы, благодаря которым возможно оставить управление мне, а права передать тому, кто купит «Ералаш», — объясняет Грачевский.

Напомним, в «Ералаше» за 46 лет существования вышло 1300 сюжетов. Не со всеми звездами Грачевскому было удобно работать: некоторые актеры откровенно саботировали процесс.

В интервью «ФАКТАМ» Грачевский рассказывал, что в трудной ситуации предпочитает рассчитывать исключительно на свои силы. «Помочь себе и спасти себя сможем мы только сами», — считает он.

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