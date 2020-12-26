«Шепелев запрещает»: маленький сын Жанны Фриске ни разу не навестил могилу матери

После смерти певицы Жанны Фриске ее сын Платон попал под гиперопеку отца Дмитрия Шепелева. Из-за этого мальчик уже несколько лет не видел бабушку, дедушку, родную тетю и даже свою крестную. Шепелев считает, что родственники только вредят Платону и пресек любые попытки общения и тем более встреч, пишет «Экспресс-газета».

Более того, Дмитрий Шепелев, судя по всему, не очень хочет, чтобы семилетний Платон появлялся на могиле матери. Сам телеведущий тоже не навещает Жанну. Во всяком случае, так рассказывают охранники кладбища.

«Платон ни разу не навестил могилу. Говорят, что Шепелев запрещает. А сам он как придет, он же маленький еще. Да и Дмитрия… видели только в первый год после похорон… Но это и понятно, у него уже другая семья», — цитирует издание охранников.

В то же время к могиле Фриске приходят поклонники, которые приносят живые цветы. Есть на могиле и наряженная елочка. Фан-клуб Фриске однажды украсил памятник гирляндой и мишурой, но семья все сняла, попросив оставить на надгробии только цветы в вазонах.

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. До этого певица и актриса полтора года безуспешно пыталась победить неоперабельное онкозаболевание. Похоронена Фриске в Московской области на Николо-Архангельском кладбище.

Фриске получила известность благодаря участию в группе «Блестящие». Кроме того, Жанна была постоянной участницей реалити-шоу, снималась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины». В апреле 2013 года певица родила в Майами сына Платона от Дмитрия Шепелева.

Фото GeKtaLife/YouTube

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