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Шоу-бизнес

Последняя воля? Киркоров попросил похоронить его рядом с Басковым

8:19 27 декабря 2020
киркоров басков

Певец Филипп Киркоров обратился к другу и коллеге Николаю Баскову с необычной просьбой. Киркоров хочет, чтобы их с Басковым похоронили рядом. Об этом пишет StarHit.

Объясняя свою странную просьбу, Киркоров сослался на удобство для фанатов. Артист то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что поклонникам будет проще навещать на кладбище сразу двоих артистов.

«Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим», — цитирует издание Баскова.

Как известно, у Киркорова с Басковым дружеские отношения, а также совместный творческий опыт. В 2018 году артисты записали невероятно дикий клип «Ибица», быстро набравший в сети более 14 миллионов просмотров. Позже авторов раскритиковали за «мерзость» и «унижение звания народного артиста». Некоторые коллеги по сцене назвали дуэт Киркорова-Баскова просто ужасным.

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