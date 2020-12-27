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Шоу-бизнес

"Ангелы Меладзе": солистки "ВИА Гры" удивили фанатов

9:22 27 декабря 2020
виа гра

Участница нового состава группы «ВИА Гра» Ксения Попова порадовала поклонников в Instagram горячей фотосессией их девического коллектива. Ксения, а также ее подруги София Тарасова и Ульяна Синецкая облачились в красно-черные наряды из латекса и кожи.

«Самый огненный состав», — ответили на это фанаты, удивившись тому, как девушки похожи на сестер-героинь сериала «Charmed» («Зачарованные"/"Всі жінки відьми»).

виа гра

Также трио Софии, Ульяны и Ксении напомнило фанатам о решительных и опасных «Ангелах Чарли».

чарли

Хотя еще недавно, напомним, новый клип «ВИА Гра» разочаровал поклонников. Видео назвали неплохим, но слабо сочетающимся с песней.

Когда новый состав группы был представлен на ТВ, брюнетку Софию зрители назвали эффектной, блондинку Ксению — лучиком солнца, а третью участницу Ульяну — высокомерной львицей, которой светит сольная карьера.

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