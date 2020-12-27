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Шоу-бизнес

"Катя в положении?" Популярную украинскую телеведущую заподозрили в беременности

10:40 27 декабря 2020
катя осадчая

Новогодне-рождественские фото с Катей Осадчей в Instagram заставили публику заподозрить интересное положение популярной телеведущей. Сама Осадчая слухи о третьем ребенке не комментировала.

Совместное фото Кати Осадчей, ее мужа Юрия Горбунова, а также их кумовей — Насти Каменских и рэпера Алексея Потапенко появилось в Instagram как поздравление от Потапа с Новым годом и Рождеством.

Потап по случаю праздника даже облачился в вышиванку, и это не осталось без внимания.

Но еще больше, чем вышиванка Потапа, фолловеров заинтересовал наряд Осадчей. Женская аудитория заподозрила, что ведущая находится в интересном положении.

Чем вызвана такая реакция поклонников, пока что непонятно — сама Катя никаких заявлений о готовящемся пополнении в семье не делала.

Как известно, у Кати Осадчей двое детей. Старшему сыну Илье исполнилось 18 лет, и он просил мать не публиковать его снимки в Instagram. С младшим — трехлетним Иваном — Осадчая и Горбунов активно фотографируются для семейного альбома.

Телеведущая считает, что слухи о ее третьей беременности периодически появляются, потому что «людям хочется сказки», а «ТВ работает на этом интересе». В ответ на нескромные вопросы Осадчая отшучивается, что все дело в фасонах платьев.

Фото kosadcha/Instagram, /Instagram

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