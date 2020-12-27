28.17 / 28.35 34.14 / 34.43
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Теперь не только певица: экс-"Блестящая" освоила новую профессию

11:25 27 декабря 2020
юлия ковальчук

Бывшая участница группы «Блестящие» Юлия Ковальчук во время коронавирусного карантина была вынуждена осваивать новые профессии. У певицы значительно уменьшилось количество выступлений, а ближе к концу года Юлия обнаружила, что ее воспринимают не только как бывшую «Блестящую» и телеведущую, но еще и как популярного блогера.

«Похоже в этом году многие из нас освоили новые профессии. Я, как выяснилось, теперь не только певица, ведущая, но и блогер. Я искренне удивляюсь, когда приходят разные интересные бизнес-проекты, в которых меня величают «блогер Юлия Ковальчук», — признается звезда.

Юлия обнаружила, что хоть слава блогера ее настигла неожиданно, но все же признание не может не польстить. «Блогер я странный… Иногда пропадающий, не соблюдающий все правила регулярности контента и т. д., но зато искренний и честный», — предупреждает Ковальчук.

В то же посте певица разместила фотографии в легком коктейльном платье на тонких бретелях. Поклонники на это ответили, что Юлия вполне может взяться за промоушн автозаправок.

Также комментаторы поделились, почему подписались на страницу блогера Юлии. Многие, действительно, уже воспринимают Ковальчук не только как певицу. Хотя есть и противоположное мнение.

Напомним, ранее бывшая участница «Блестящих» показала откровенное платье, которое приготовила для выступления на частном мероприятии. В соцсетях согласились, что 50-летний юбиляр точно будет рад, а вот насчет его семьи — есть сомнения.

291

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

В очереди — жена и трое детей: стало известно, кому мэр Харькова оставил свое состояние

Ротару с Осадчей

"Неблагодарный" Киев: украинцы набросились с упреками на Софию Ротару после записи концерта "Квартала 95"

Лиза Арзамасова и Илья Авербух

"Вышла замуж по залету": психолог назвал причину скороспешной свадьбы Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

киркоров басков

Последняя воля? Киркоров попросил похоронить его рядом с Басковым

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер