Не просто "валяют дурака", а зарабатывают: стали известны зарплаты участников «Дома-2»

Известная российская блогерша, светская львица и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня рассказала телеведущему Владимиру Соловьеву, какую зарплату получали участники телепроекта. Она, как известно, пришла на реалити-шоу в 2006 году и покинула его на пике популярности через 8 месяцев, пишет URA.RU.

Так, согласно информации Бони, сначала новичкам выплачивают ежемесячно по 1 тысяче долларов. Далее все зависит от того, насколько новые девушка или парень завоевали зрителей и насколько они интересны продюсерам шоу.

«Если ты продержался три месяца, тебе сразу выдают зарплату — все эти три тысячи долларов», — заявила она, добавив, что изгнанные с «поляны» ранее не получают ни гроша. На собственном примере Виктория пояснила, как растут ставки участников.

Так, когда она оказалась недовольна ставкой в 1 тысячу долларов, то сумела получить сверх еще 5 тысяч «зеленых», просто обратившись к продюсеру и заявив, что привычной суммы ей уже не хватает.

Боня также рассказала, что после ухода руководство телепроекта было не прочь ее вернуть, и продюсеры предлагали ей 10 — 12 тысяч долларов ежемесячно, чтобы вернуть яркую участницу назад. Но она отказалась, так как требовала 15−20 тысяч «зеленых».

Как писали «ФАКТЫ», ранее в России официально объявили о закрытии реалити-шоу «Дом-2», где участники постоянно скандалили, дрались, занимались сексом и т. д.

Фото: Instagram Виктории Бони

49

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter