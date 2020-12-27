28.17 / 28.34 34.14 / 34.41
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Принял за Олю": Евгений Кошевой "по ошибке" шлепнул по попе французскую певицу

13:15 27 декабря 2020
Евгений Кошевой

Актер студии «Квартал 95», известный комик Евгений Кошевой нередко попадал в неловкое положение из-за своего легкого и веселого нрава. Но однажды его «игривость» едва не обернулась международным скандалом: за кулисами Евгений перепутал известную певицу со своей знакомой и ударил ее по ягодице. Об этом он рассказал в эфире шоу «Хто зверху» на «Новом канале», пишет РБК-Украина.

«Когда-то я шлепнул певицу Лару Фабиан. Это случилось за кулисами фестиваля. К сожалению, уже не помню, какого. Помню, что там было много звезд. Мне показалось, что увидел знакомую Олю из балета. Она стояла ко мне спиной. Поэтому я подошел и шлепнул ее со словами: «Привет, ты что здесь делаешь?» — рассказал телеведущий.

Лара Фабиан

Удивлению Евгения не было предела. Ведь девушка спокойно развернулась к нему, внимательно посмотрела и ушла.

«Представьте, это была не Оля, а Лара Фабиан. Такой неприятный случай. Конечно, я несколько раз извинился перед ней за содеянное», — говорит телеведущий.

По словам Евгения, он никому не желает попадать в такие неловкие ситуации.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный хореограф, судья «Танців з зірками» Влад Яма в эфире игрового шоу «Хто зверху?» признался, что боится кошек. Страх перед хвостатыми возник у него еще в раннем детстве.

Фото — скриншот видео со странички Евгения Кошевого в соцсетях

1011

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

В очереди — жена и трое детей: стало известно, кому мэр Харькова оставил свое состояние

Лиза Арзамасова и Илья Авербух

"Вышла замуж по залету": психолог назвал причину скороспешной свадьбы Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

Евгений Кошевой

"Принял за Олю": Евгений Кошевой "по ошибке" шлепнул по попе французскую певицу

Ротару с Осадчей

"Неблагодарный" Киев: украинцы набросились с упреками на Софию Ротару после записи концерта "Квартала 95"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер