"Принял за Олю": Евгений Кошевой "по ошибке" шлепнул по попе французскую певицу

Актер студии «Квартал 95», известный комик Евгений Кошевой нередко попадал в неловкое положение из-за своего легкого и веселого нрава. Но однажды его «игривость» едва не обернулась международным скандалом: за кулисами Евгений перепутал известную певицу со своей знакомой и ударил ее по ягодице. Об этом он рассказал в эфире шоу «Хто зверху» на «Новом канале», пишет РБК-Украина.

«Когда-то я шлепнул певицу Лару Фабиан. Это случилось за кулисами фестиваля. К сожалению, уже не помню, какого. Помню, что там было много звезд. Мне показалось, что увидел знакомую Олю из балета. Она стояла ко мне спиной. Поэтому я подошел и шлепнул ее со словами: «Привет, ты что здесь делаешь?» — рассказал телеведущий.

Лара Фабиан

Удивлению Евгения не было предела. Ведь девушка спокойно развернулась к нему, внимательно посмотрела и ушла.

«Представьте, это была не Оля, а Лара Фабиан. Такой неприятный случай. Конечно, я несколько раз извинился перед ней за содеянное», — говорит телеведущий.

По словам Евгения, он никому не желает попадать в такие неловкие ситуации.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный хореограф, судья «Танців з зірками» Влад Яма в эфире игрового шоу «Хто зверху?» признался, что боится кошек. Страх перед хвостатыми возник у него еще в раннем детстве.

Фото — скриншот видео со странички Евгения Кошевого в соцсетях

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