«Хозяюшки»: Лилия Ребрик удивила кулинарными талантами дочек

Телеведущая Лилия Ребрик, которая ранее призналась в любви к ретро-образам, умилила сеть теплым домашним снимком — в кадр попал и супруг знаменитости, и две их дочери.

А поводом для поста в Instagram стали кулинарные успехи женской половины семейства. По словам самой Лилии, она привлекла дочерей к выпеканию имбирного печенья по рецепту подруги — известного кулинара Елизаветы Глинской.

Телеведущая рассказала, что пряники испекли накануне — в субботу вечером, и к последнему в году воскресному завтраку они пришлись очень кстати.

«Просто теряю голову от их аромата: такой зимний, такой согревающий, такой домашний и такой лично для меня праздничный», — не сдержала эмоций Ребрик, подчеркнув, что привлекла детей к украшению выпечки.

«Хозяюшки! Как у вас дружно всё получилось», «Це дійсно найкращий рецепт», «Вы — невероятная семья», — отозвались поклонники Лилии в соцсети.

Напомним, профессиональным рецептом ароматных имбирных пряников с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер из Чернигова Валентина Веревкина.

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